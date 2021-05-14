В Украине хотят запретить курение электронных сигарет в общественных местах. Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации поддержал соответствующий законопроект №4358.
"Народные депутаты приняли решение поддержать новый текст законопроекта №4358-д и рекомендовать Верховной раде принять его за основу", - говорится в сообщении.
Предусмотрен запрет курения электронных приборов в общественных и на рабочих местах.
Этот закон предлагает запретить рекламу устройств для нагрева электронных сигарет на улицах, в СМИ и в интернете, продажу табачных изделий и жидкостей с ароматизаторами.
Также запрещается и рекламная выкладка в местах продаж.
Устанавливается требование, что 30% площади на пачках табачных изделий для бездымных сигарет должны занимать медицинские предупреждения.
Подчеркивается, что запрет употребления бездымных и электронных сигарет в общественных местах вступит в силу через шесть месяцев после принятия закона.
Напомним, ранее Рада приняла за основу законопроект №4212 об изменениях в статью 22 закона "О рекламе". Документ предлагает запретить рекламу электронных сигарет и жидкостей, в них используются, а также табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭН).
Как писало РБК-Украина, в Украине ранее запретили продажу электронных сигарет Украинские до 18 лет. Соответствующий закон 1 января вступил в силу.