В Україні хочуть заборонити куріння електронних сигарет у громадських місцях. Комітет Верховної ради з питань здоров’я нації підтримав відповідний законопроект №4358.
"Народні депутати ухвалили рішення підтримати новий текст законопроекту №4358-д та рекомендувати Верховній раді прийняти його за основу", - сказано у повідомленні.
Передбачена заборона куріння електронних приладів у громадських та на робочих місцях.
Цей закон пропонує заборонити рекламу пристроїв для нагрівання електронних сигарет на вулицях, у ЗМІ та в інтернеті, продаж тютюнових виробів та рідин з ароматизаторами.
Також забороняється і рекламна викладка у місцях продажу.
Встановлюється вимога, що 30% площі на пачках тютюнових виробів для бездимних сигарет мають займати медичні попередження.
Підкреслюється, що заборона вживання бездимних і електронних сигарет у громадських місцях набере чинності через шість місяців після прийняття закону.
Нагадаємо, раніше Рада схвалила за основу законопроект №4212 про зміни до статті 22 закону "Про рекламу". Документ пропонує заборонити рекламу електронних сигарет і рідин, що у них використовуються, а також тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕН).
Як писало РБК-Україна, в Україні раніше заборонили продаж електронних сигарет українцям до 18 років. Відповідний закон 1 січня набув чинності.