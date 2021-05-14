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В Україні хочуть заборонити куріння електронних сигарет у громадських місцях

Автор: Юлія Струк

В Україні хочуть заборонити куріння електронних сигарет у громадських місцях. Комітет Верховної ради з питань здоров’я нації підтримав відповідний законопроект №4358.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Народні депутати ухвалили рішення підтримати новий текст законопроекту №4358-д та рекомендувати Верховній раді прийняти його за основу", - сказано у повідомленні.

Передбачена заборона куріння електронних приладів у громадських та на робочих місцях.

Цей закон пропонує заборонити рекламу пристроїв для нагрівання електронних сигарет на вулицях, у ЗМІ та в інтернеті, продаж тютюнових виробів та рідин з ароматизаторами.

Також забороняється і рекламна викладка у місцях продажу.

Встановлюється вимога, що 30% площі на пачках тютюнових виробів для бездимних сигарет мають займати медичні попередження.

Підкреслюється, що заборона вживання бездимних і електронних сигарет у громадських місцях набере чинності через шість місяців після прийняття закону.

Нагадаємо, раніше Рада схвалила за основу законопроект №4212 про зміни до статті 22 закону "Про рекламу". Документ пропонує заборонити рекламу електронних сигарет і рідин, що у них використовуються, а також тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕН).

Як писало РБК-Україна, в Україні раніше заборонили продаж електронних сигарет українцям до 18 років. Відповідний закон 1 січня набув чинності.

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