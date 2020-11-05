В Украине хотят увеличить размер помощи тяжелобольным детям

Верховная рада одобрила за основу законопроект №2024, которым увеличивается размер помощи тяжелобольным детям. За документ проголосовали 287 парламентариев.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Проект вносит изменение в статью 18-7 закона "О государственной помощи семьям с детьми". В законе прописано, что такая выплата будет осуществляться в размере двух прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста.

Напомним, ранее сегодня парламент одобрил за основу и в целом законопроект, предусматривающий бесплатное питание для детей погибших военнослужащих. За проект закона №4130 проголосовали 324 депутата.

Он предусматривает обеспечение бесплатным питанием детей, родители которых погибли (пропали без вести), умерли защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

Как писало РБК-Украина, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон №829-IX о выделении 80 миллионов гривен на оздоровление детей, требующих особого внимания и поддержки.