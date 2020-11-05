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Діти

В Україні хочуть збільшити розмір допомоги важкохворим дітям

Автор: Юлія Струк

Верховна рада схвалила за основу законопроект №2024, яким збільшується розмір допомоги тяжкохворим дітям. За документ проголосували 287 парламентаріїв.

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Про це повідомляє РБК-Україна.

Проект вносить зміну до статті 18-7 закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми". У законі прописано, що така виплата буде здійснюватися у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку.

Нагадаємо, раніше сьогодні парламент схвалив за основу і в цілому законопроект, що передбачає безкоштовне харчування для дітей загиблих військовослужбовців. За проект закону №4130 проголосували 324 депутати.

Він передбачає забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, батьки яких загинули (пропали безвісти), померли захищаючи суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.

Як писало РБК-Україна, раніше президент Володимир Зеленський підписав закон №829-IX про виділення 80 мільйонів гривень на оздоровлення дітей, які потребують особливої ​​уваги та підтримки.

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