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В Украине хотят установить уголовную ответственность за антисемитизм

Автор: Юлия Струк

В Украине хотят установить уголовную ответственность за антисемитизм. Комитет Верховной рады по вопросам свободы слова поддержал соответствующие законопроекты №№5109-5110.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Проект закона №5109 дает определение антисемитизма, указывает его основные проявления, устанавливает запрет антисемитизма, его проявлений. Определяются и виды ответственности за нарушение законодательства об антисемитизме.

Предлагаемое в проекте определение базируется на рабочем определении антисемитизма, утвержденном Международным Альянсом Памяти Холокоста (IHRA) и рекомендуемом Европейским парламентом для использования в странах-членах Европейского союза.

Законопроект №5110 предлагает изменения в статью 161 Уголовного кодекса, а именно уголовную ответственность за проявления антисемитизма.

Комитет принял решение предложить комитету по правам человека и комитету по вопросам правоохранительной деятельности, определенным главными по разработке проектов, рекомендовать ВР принять оба законопроекта в первом чтении.

Напомним, в сентябре прошлого года посол Израиля в Украине Джоэл Лион просил украинскую сторону принять меры, чтобы предотвратить случаи антисемитизма по отношению к хасидам в Умани.

В интервью РБК-Украина летом 2020 года Лион заявил, что по международному определению, в Украине есть подъем антисемитизма.

Так, президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине очень низкий уровень антисемитизма. При этом полиция предотвращает любые попытки совершения актов антисемитизма.

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Новости Украины Верховная Радауголовная ответственностьантисемитизм