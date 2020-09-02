Посол Израиля просит принять меры во избежание случаев антисемитизма в Умани

Фото: посол Израиля Джоэл Лион (wikimedia by Dovernewyork)

Посол Израиля в Украине Джоэл Лион просит украинскую сторону принять меры, чтобы предотвратить случаи антисемитизма по отношению к хасидам в Умани. Он посетил Умань с официальным визитом накануне Рош ха-Шана.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Израиля в Украине.

Сообщается, что посол прибыл в Умань для ознакомления с подготовкой города и области накануне празднования еврейского нового года. Он провел встречи с главой Черкасской ОГА Сергеем Сергийчуком, мэром Умани Александром Цебрием, руководителями Национальной полиции, больниц и ГСЧС, а также с представителями Брацлавского хасидизма.

"Важно координироваться с местным руководством, чтобы предотвратить вспышки COVID-19 в городе. Я обратился с просьбой ко всем официальным лицам, я встретился с ними, чтобы сделать все возможное для уменьшения напряжения в городе и во избежание дальнейших актов антисемитизма", - отметил Лион.

Фото: визит посла Израиля в Умань

Отметим, сегодня полиция Умани перешла на усиленный режим.

Напомним, ранее в Умани произошел конфликт с участием хасидов. РБК-Украина писало об этой ситуации и причинах.

Также сообщалось, что компания подростков напала на хасида в одном из супермаркетов Умани и избила его.

Умань является традиционным местом паломничества хасидов на еврейский новый год - Рош ха-Шана. В этом году празднование приходится на 18-20 сентября. Брацлавские хасиды посещают могилу цадика Нахмана - основателя их религиозного учения.