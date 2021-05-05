В Україні хочуть встановити кримінальну відповідальність за антисемітизм . Комітет Верховної ради з питань свободи слова підтримав відповідні законопроекти №№5109-5110.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Комітет ухвалив рішення запропонувати комітету з питань прав людини і комітету з питань правоохоронної діяльності, визначеним головними з опрацювання проектів, рекомендувати ВР прийняти обидва законопроекти у першому читанні.

Законопроект №5110 пропонує зміни до статті 161 Кримінального кодексу, а саме кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму.

Пропоноване у проекті визначення базується на робочому визначенні антисемітизму, затвердженому Міжнародним Альянсом Пам'яті Голокосту (IHRA) і рекомендованому Європейським парламентом для використання у країнах-членах Європейського союзу.

Проект закону №5109 дає визначення антисемітизму, вказує його основні прояви, встановлює заборону антисемітизму, його проявів. Визначаються і види відповідальності за порушення законодавства про антисемітизм.

Нагадаємо, у вересні минулого року посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон просив українську сторону вжити заходів, щоб запобігти випадкам антисемітизму щодо хасидів в Умані.

В інтерв'ю РБК-Україна влітку 2020 року Ліон заявив, що за міжнародним визначенням, в Україні є підйом антисемітизму.

Так, президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні дуже низький рівень антисемітизму. При цьому поліція запобігає будь-яким спробам вчинення актів антисемітизму.