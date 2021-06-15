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В Украине хотят упростить отбор на должности прокуроров

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Украина, Вторник 15 июня 2021 13:20
В Украине хотят упростить отбор на должности прокуроров Фото: Рада планирует упростить отбор на должности прокуроров (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада планирует упростить отбор кандидатов на должность прокурора. Народные депутаты приняли за основу соответствующий законопроект №5158.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 276 нардепов.

Закон отменяет требование к кандидатам на должность прокурора обязательно иметь двухлетний стаж работы в области права. Им разрешают по желанию стажироваться в прокуратуре, чтобы получить стаж для назначения на должность прокурора окружной прокуратуры.

Ожидается, что это поможет снизить нагрузку на других прокуроров окружной прокуратуры, ведь можно будет перевести на стажеров несложные уголовные производства и другие незначительные дела.

Предусмотрено формирование должностей прокуроров-стажеров за счет вакантных или временно вакантных должностей прокуроров окружных прокуратур. Выплата зарплаты таким стажерам будет происходить за счет экономии фонда зарплаты, поэтому дополнительных расходов бюджетных средств не последует.

Документ вносит изменения в спецподготовку прокуроров. Срок подготовки хотят сократить. Она будет включать две стадии. Первичная - изучение основ организации работы в прокуратуре и правил прокурорской этики в Тренинговом центре прокуроров. Вторичная - это стажировка в должности прокурора-стажера.

Кандидата на должность прокурора-стажера будут назначать на конкурсной основе в соответствии с полученным на квалификационном экзамене рейтингом.

Закон четко определяет круг полномочий прокурора-стажера. Он не может работать на должности старшего прокурора группы прокуроров, выполнять процессуальное руководство в уголовном производстве о тяжких и особо тяжких преступлениях, выполнять работу в Офисе генпрокурора, облпрокуратурах.

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