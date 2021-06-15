В Україні хочуть спростити відбір на посади прокурорів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 276 нардепів.

Закон скасовує вимогу до кандидатів на посаду прокурора обов'язково мати дворічний стаж роботи в галузі права. Їм дозволяють за бажанням стажуватися у прокуратурі, щоб отримати стаж для призначення на посаду прокурора окружної прокуратури.

Очікується, що це допоможе знизити навантаження на інших прокурорів окружної прокуратури, адже можна буде перевести на стажистів нескладні кримінальні провадження та інші незначні справи.

Передбачене формування посад прокурорів-стажистів за рахунок вакантних або тимчасово вакантних посад прокурорів окружних прокуратур. Виплата зарплати таким стажистам буде відбуватися за рахунок економії фонду зарплати, тому додаткових витрат бюджетних коштів не буде.

Документ вносить зміни в спецпідготовку прокурорів. Термін підготовки хочуть скоротити. Вона включатиме дві стадії. Первинна - вивчення основ організації роботи в прокуратурі і правил прокурорської етики в тренінговому центрі прокурорів. Вторинна - це стажування на посаді прокурора-стажиста.

Кандидата на посаду прокурора-стажиста призначатимуть на конкурсній основі відповідно до отриманого на кваліфікаційному іспиті рейтингу.

Закон чітко визначає коло повноважень прокурора-стажиста. Він не може працювати на посаді старшого прокурора групи прокурорів, виконувати процесуальне керівництво у кримінальному провадженні про тяжкі та особливо тяжкі злочини, виконувати роботу в Офісі генпрокурора, облпрокуратурах.