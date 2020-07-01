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В Украине хотят в шесть раз увеличить штрафы за превышение скорости

Новости » Общество     01.07.2020 - 13:59
В Украине хотят в шесть раз увеличить штрафы за превышение скорости
Фото: полицейские (РБК-Украина)

Речь идет о тех, кто систематически превышает скорость более чем на 50 км/ч

В Министерстве внутренних дел (МВД) планируют в сентябре предложить Раде принять, законопроект, который увеличит штрафы за превышение скорости. Размер новый штрафов хотят значительно увеличить.

Об этом заявил на брифинге замглавы МВД Антон Геращенко.

Речь идет о тех, кто систематически превышает скорость более, чем на 50 км/ч. МВД буде предлагать повысить штраф с 510 до 3 400 гривен.

"Мы считаем, что 510 гривен - слишком невысокая плата за то, что отдельные граждане позволяют себе рисковать, проезжая по улицам городов со скоростью 130-180 км/ч", - заявил он.

Отметим, сейчас, если человек превысил до 50 км/ч, то на протяжении 10 дней он должен заплатить 127,5 гривен, если более 50 км/ч - 510 гривен.

Напомним, для водителей запустили удобный сервис оперативных уведомлений о штрафах.

Добавим, в Украине предлагают разрешить превышение скорости на международных дорогах.

Кроме того, в МВД обнародовали номера авто, превысивших скорость.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Министерство внутренних дел Украиныштраф
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