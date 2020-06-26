ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине предлагают разрешить превышение скорости на международных дорогах

Новости » Общество     26.06.2020 - 13:51
В Украине предлагают разрешить превышение скорости на международных дорогах
Фото: скорость (freepik)

Речь идет о превышении скорости на 30-60 км в час в зависимости от количества полос

В Украине предлагают разрешить превышение скорости на международных и национальных автомобильных дорогах. В Верховной раде зарегистрировали соответствующий законопроект №3744.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Закон предлагает увеличить лимит разрешенного превышения скорости на международных и национальных автодорогах. Ожидается, что это позволит уменьшить затраты времени на прохождение длинных расстояний, будет предотвращать усталость водителей и снизит риски, связанные с длительным непрерывным пребыванием водителей за рулем.

Итак, на международных и национальных дорогах предлагается увеличить лимит следующим образом:

  • на имеющих по одной полосе для движения в каждом направлении - более чем на 30 километров в час;
  • на имеющих две полосы для движения в одном направлении - более чем на 40 километров в час;
  • на имеющих три и более полосы для движения в одном направлении - более чем на 50 километров в час.

При этом штрафом в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан предлагают наказывать превышение скорости более чем на 60 километров в час на международных и национальных автомобильных дорогах, имеющих три и более полосы для движения в одном направлении.

Напомним, Министерство внутренних дел подготовило законопроект, чтобы сумма штрафа за превышение скорости была значительно больше - 3400 гривен для тех, кто превысил более чем на 50 км/ч.

Как писало РБК-Украина, ранее в МВД обнародовали номера авто, которые превысили скорость.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины дорогиВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь