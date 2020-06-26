В Украине предлагают разрешить превышение скорости на международных дорогах

Фото: скорость (freepik)

Речь идет о превышении скорости на 30-60 км в час в зависимости от количества полос

В Украине предлагают разрешить превышение скорости на международных и национальных автомобильных дорогах. В Верховной раде зарегистрировали соответствующий законопроект №3744.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Закон предлагает увеличить лимит разрешенного превышения скорости на международных и национальных автодорогах. Ожидается, что это позволит уменьшить затраты времени на прохождение длинных расстояний, будет предотвращать усталость водителей и снизит риски, связанные с длительным непрерывным пребыванием водителей за рулем.

Итак, на международных и национальных дорогах предлагается увеличить лимит следующим образом:

на имеющих по одной полосе для движения в каждом направлении - более чем на 30 километров в час;

на имеющих две полосы для движения в одном направлении - более чем на 40 километров в час;

на имеющих три и более полосы для движения в одном направлении - более чем на 50 километров в час.

При этом штрафом в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан предлагают наказывать превышение скорости более чем на 60 километров в час на международных и национальных автомобильных дорогах, имеющих три и более полосы для движения в одном направлении.

Напомним, Министерство внутренних дел подготовило законопроект, чтобы сумма штрафа за превышение скорости была значительно больше - 3400 гривен для тех, кто превысил более чем на 50 км/ч.

Как писало РБК-Украина, ранее в МВД обнародовали номера авто, которые превысили скорость.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Юлия Струк