В Україні хочуть в шість разів підвищити штрафи за перевищення швидкості

Фото: поліцейські (РБК-Україна)

Мова йде про тих, хто систематично перевищує швидкість більш, ніж на 50 км/год

У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) планують у вересні запропонувати Раді прийняти законопроект, який збільшить штрафи за перевищення швидкості. Розмір новий штрафів хочуть значно збільшити.

Про це заявив на брифінгу заступник глави МВС Антон Геращенко.

Мова йде про тих, хто систематично перевищує швидкість більш, ніж на 50 км/год. МВС буде пропонувати підвищити штраф з 510 до 3 400 гривень.

"Ми вважаємо, що 510 гривень - занадто невисока плата за те, що окремі громадяни дозволяють собі ризикувати, проїжджаючи вулицями міст зі швидкістю 130-180 км/год", - заявив він.

Відзначимо, зараз, якщо людина перевищила до 50 км/год, то протягом 10 днів вона повинна заплатити 127,5 гривень, якщо більше 50 км/год - 510 гривень.

Нагадаємо, для водіїв запустили зручний сервіс оперативних повідомлень про штрафи.

Додамо, в Україні пропонують дозволити перевищення швидкості на міжнародних дорогах.

Крім того, в МВС оприлюднили номери авто, які перевищили швидкість.

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Автор: Анастасия Рокитна