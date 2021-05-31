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В Україні хочуть дозволити обслуговування осіб з інвалідністю позачергово

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Україна, Понеділок 31 травня 2021 10:19
В Україні хочуть дозволити обслуговування осіб з інвалідністю позачергово Фото: Раді рекомендують дозволити обслуговування осіб з інвалідністю позачергово (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують остаточно дозволити обслуговувати осіб з інвалідністю позачергово. Відповідний законопроект №4113 у другому читанні рекомендує ухвалити комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Закон пропонує надати особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю право позачергового обслуговування у будь-яких касах, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню.

Також вони отримають право на позачерговий пропуск через державний кордон України у разі виїзду на лікування.

"За результатами розгляду комітетом ухвалено рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект № 4113 у другому читанні та в цілому", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, за основу цей проект Рада ухвалила наприкінці лютого.

Як писало РБК-Україна, в листопаді 2020 року профільний комітет рекомендував підтримати цей закон за основу.

Так, в Україні на 50% збільшать розмір соціальної допомоги дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів. Відповідний законопроект Кабінету міністрів Верховна рада прийняла в другому читанні.

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