В Украине хотят разрешить детям-сиротам жить в приемных семьях до 23 лет

В Украине хотят разрешить детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые имеют инвалидность, жить в приемных семьях до 23 лет. Кабинет министров внес в Верховную раду соответствующий законопроект №3594.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

По состоянию на сейчас закон обрабатывается в комитете.

Документ предлагает изменить Семейный кодекс и ЗУ "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки". Соответствующие изменения позволят детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, имеющим инвалидность, проживать и воспитываться в приемных семьях, детских домах семейного типа до 23-летнего возраста.

При этом разрешение на проживание будет действовать независимо от того, учатся ли они в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, учреждениях высшего образования.

Напомним, в Украине хотят на 50% увеличить размер социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов.

Как писало РБК-Украина, в январе в Кабмине анонсировали, что в текущем году будет расти размер государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства.