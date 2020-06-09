В Україні хочуть дозволити дітям-сиротам жити у прийомних сім’ях до 23 років

В Україні хочуть дозволити дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які мають інвалідність, жити у прийомних сім’ях до 23 років. Кабінет міністрів вніс до Верховної ради відповідний законопроект №3594.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Станом на зараз закон опрацьовується у комітеті.

Документ пропонує змінити Сімейний кодекс та ЗУ "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування". Відповідні зміни дозволять дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які мають інвалідність, проживати та виховуватись у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу до 23-річного віку.

При цьому дозвіл на проживання буде діяти незалежно від того, чи навчаються вони у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, закладах вищої освіти.

Нагадаємо, в Україні хочуть на 50% збільшити розмір соціальної допомоги дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів.

Як писало РБК-Україна, в січні в Кабміні анонсували, що в поточному році буде рости розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства.