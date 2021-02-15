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В Украине хотят противодействовать сексизму в рекламе: комитет поддержал закон

Автор: Юлия Струк

В Украине хотят противодействовать сексизму в рекламе. Комитет Верховной рады по гуманитарной политике поддержал соответствующий законопроект №3427.

Об этом сообщает правительственный портал.

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Указано, что с 2018-го по октябрь 2020 года Госпродпотребслужба обнаружила 390 случаев распространения рекламы, нарушающей этические, гуманистические, моральные нормы, пренебрегающей правилами приличия и содержащей утверждения, которые дискриминируют по половому признаку.

Отмечается, что 84 рекламные объявления были остановлены. В 302 случаях авторы рекламы получили штрафы в целом на сумму более 3,5 млн грн, из которых 350 тысяч уплатили добровольно, а остальные штрафы взыскиваются через суд.

Подчеркивается, что в будущем таких нарушителей может стать больше, если Рада примет изменения в закон "О рекламе", в частности, по поводу противодействия дискриминации по признаку пола.

"Комитет по гуманитарной политике поддержал законопроект, который вносит изменения в закон "О рекламе" относительно противодействия дискриминации по признаку пола №3427. Мы однозначно приветствуем это решение и считаем, что национальное рекламное законодательство нужно совершенствовать", - сказала глава Продпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Она отметила, что рынок рекламы станет более цивилизованным и европейским, а нарушители будут получать справедливые штрафы.

Так, в настоящее время закон не содержит прямой нормы, которая запрещает использовать сексистские изображения или высказывания в объявлениях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине могут запретить размещение рекламы на дорогах.

Как писало РБК-Украина, данные исследования Программы развития ООН весной 2020 года свидетельствовали, что несмотря на прогресс в устранении разрыва в равенстве между мужчинами и женщинами, около 90% мужчин и женщин имеют определенные предубеждения в отношении женщин.

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