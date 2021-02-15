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В Україні хочуть протидіяти сексизму в рекламі: комітет підтримав закон

Автор: Юлія Струк

В Україні хочуть протидіяти сексизму в рекламі. Комітет Верховної ради з гуманітарної політики підтримав відповідний законопроект №3427.

Про це повідомляє урядовий портал.

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Вказано, що з 2018-го до жовтня 2020 року Держпродспоживслужба виявила 390 випадків розповсюдження реклами, яка порушує етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтує правилами пристойності та містить твердження, які дискримінують за статевою ознакою.

Зазначається, що 84 рекламні оголошення було зупинено. У 302 випадках автори реклами отримали штрафи загалом на суму понад 3,5 млн грн, з яких 350 тисяч сплатили добровільно, а решта штрафів стягується через суд.

Підкреслюється, що у майбутньому таких порушників може стати більше, якщо Рада ухвалить зміни до закону "Про рекламу", зокрема, щодо протидії дискримінації за ознакою статі.

"Комітет з гуманітарної політики підтримав законопроект, який вносить зміни до закону "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі №3427. Ми однозначно вітаємо це рішення і вважаємо, що національне рекламне законодавство потрібно вдосконалювати", - сказала глава Продспоживслужби Владислава Магалецька.

Вона зазначила, що ринок реклами стане більш цивілізованим та європейським, а порушники будуть отримувати справедливі штрафи.

Так, наразі закон не містить прямої норми, яка забороняє використовувати сексистські зображення чи висловлювання в оголошеннях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні можуть заборонити розміщення реклами на дорогах.

Як писало РБК-Україна, дані дослідження Програми розвитку ООН навесні 2020 року свідчили, що попри прогрес в усуненні розриву в рівності між чоловіками і жінками, близько 90 відсотків чоловіків і жінок мають певні упередження щодо жінок.

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