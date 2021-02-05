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В Украине могут запретить размещение рекламы на дорогах

Пятница 05 февраля 2021 16:23
В Украине могут запретить размещение рекламы на дорогах
Фото: реклама (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине могут запретить размещение рекламы на автодорогах. Евроинтеграционный комитет Верховной рады дал заключение по соответствующему законопроекту №4534.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Авторы проекта убеждены, что рекламоносители отвлекают внимание водителей, препятствуют оценке дорожно-транспортной ситуации, особенно из-за их яркого освещения в темное время суток.

Предлагается запретить наружную рекламу на автомобильных дорогах, улицах, железнодорожных переездах, в частности:

  • на пешеходных дорожках и аллеях;
  • на велосипедных дорожках;
  • на расстоянии менее 10 метров от края полосы автомобильных дорог общего пользования;
  • над проезжей частью автомобильных дорог.

Комитет пришел к выводу, что этот закон не противоречит международно-правовым обязательствам Украины.

Напомним, комитет по вопросам европейской интеграции Украины в Европейский союз поддержал законопроект №3006, которым в Украине хотят запретить "акустическое насилие" в общественном транспорте.

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