В Украине хотят отменить штамп в паспорте о месте проживания и справку о прописке
В Верховной раде зарегистрировали законопроект о предоставлении электронных услуг по регистрации места жительства в Украине. Его принятие позволит получать прописку онлайн, а из паспортов украинцев исчезнет штамп о месте проживания.
Документ опубликован на сайте Верховной рады.
Появление законопроекта № 5463 под названием "Проект закона о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларирования места жительства в Украине" прокомментировал Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
По его словам, сейчас украинцам для регистрации места жительства в паспорте или получения справки к ID-карте необходимо посещать несколько учреждений и ожидать в очередях. Принятие закона избавит граждан от этого. "Достаточно авторизоваться в приложении "Дія" или на портале и сделать несколько кликов. Также мы отвяжем прописку от многих жизненных ситуаций, где она действительно не является необходимой", - отметил он.
Министр также уточнил, что сегодня каждый третий украинец прописан не по фактическому месту жительство, а около 1 миллиона человек вообще не имеют прописки. "Новый законопроект сделает изменение места регистрации проживания декларативным", - добавил Федоров.
Напомним, в Государственной миграционной службе (ГМС) разъяснили, как оформить и получить паспорт гражданина Украины во время карантина. В ведомстве обратили внимание на несколько важных моментов.
Отметим, ранее Министерство цифровой трансформации рекомендует украинцам переходить на ID-карты. Цифровизации внутренних паспортов-книжек не будет, отметили в ведомстве.
Как писало РБК-Украина, в конце марта Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №4355 о продлении использования цифровых паспортов. Депутаты приняли этот документ за основу в начале февраля.
Кроме того, в конце апреля прошлого года в мобильном приложении "Дія" стали доступны цифровые документы гражданина Украины.