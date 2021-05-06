В Україні хочуть скасувати штамп у паспорті про місце проживання та довідку про прописку

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про надання електронних послуг щодо реєстрації місця проживання в Україні. Його прийняття дозволить отримувати прописку онлайн, а з паспортів українців зникне штамп про місце проживання.

Появу законопроєкт № 5463 під назвою "Проєкт Закону Про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні" прокоментував віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, зараз українцям для реєстрації місця проживання в паспорті або отримання Довідки до ID-картки необхідно відвідувати кілька установ і чекати в чергах. Прийняття закону позбавить громадян від цього. "Досить авторизуватися в додатку "Дія" або на порталі і зробити кілька кліків. Також ми відв'яжемо прописку від багатьох життєвих ситуацій, де вона дійсно не є необхідною", - зазначив він.

Міністр також уточнив, що сьогодні кожен третій українець прописаний не за фактичним місцем проживання, а близько 1 мільйона чоловік взагалі не мають прописки. "Новий законопроєкт зробить зміну місця реєстрації проживання декларативним", - додав Федоров.