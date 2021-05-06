В Україні хочуть скасувати штамп у паспорті про місце проживання та довідку про прописку
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про надання електронних послуг щодо реєстрації місця проживання в Україні. Його прийняття дозволить отримувати прописку онлайн, а з паспортів українців зникне штамп про місце проживання.
Документ опублікований на сайті Верховної Ради.
Появу законопроєкт № 5463 під назвою "Проєкт Закону Про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні" прокоментував віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За його словами, зараз українцям для реєстрації місця проживання в паспорті або отримання Довідки до ID-картки необхідно відвідувати кілька установ і чекати в чергах. Прийняття закону позбавить громадян від цього. "Досить авторизуватися в додатку "Дія" або на порталі і зробити кілька кліків. Також ми відв'яжемо прописку від багатьох життєвих ситуацій, де вона дійсно не є необхідною", - зазначив він.
Міністр також уточнив, що сьогодні кожен третій українець прописаний не за фактичним місцем проживання, а близько 1 мільйона чоловік взагалі не мають прописки. "Новий законопроєкт зробить зміну місця реєстрації проживання декларативним", - додав Федоров.
Нагадаємо, у Державній міграційній службі (ДМС) роз'яснили, як оформити та отримати паспорт громадянина України під час карантину. У відомстві звернули увагу на кілька важливих моментів.
Зазначимо, раніше Міністерство цифрової трансформації рекомендує українцям переходити на ID-карти. Цифровізації внутрішніх паспортів-книжок не буде, зазначили у відомстві.
Як писало РБК-Україна, наприкінці березня Верховна рада схвалила у другому читанні законопроєкт № 4355 про продовження використання цифрових паспортів. Депутати прийняли цей документ за основу на початку лютого.
Крім того, в кінці квітня минулого року в мобільному додатку "Дія" стали доступні цифрові документи громадянина України.