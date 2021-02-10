В Украине хотят отменить обязательные письма нарушителям ПДД
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в Украине могут отменить обязательные письма нарушителям ПДД в случае своевременной уплаты штрафа. В Верховной раде зарегистрирован соответствующий законопроект.
"Это позволит сократить расходы из государственного бюджета и, в случае принятия проекта закона, письмо будет получать только то лицо, которое не оплатило свой штраф в течение 15 дней", - отметил Геращенко.
Кроме того, в ближайшее время в ВР зарегистрируют законопроект о привлечении представителей дипломатического корпуса к административной ответственности, если они будут нарушать Правила дорожного движения в Украине.
Напомним, ранее Геращенко заявил, что число камер для фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах Украины вырастет до 1,5 тысячи.
В материале РБК-Украина "Кнут без пряника. Как Рада хочет ужесточить наказание за нарушение ПДД" указано, что в мире применяется трехуровневая схема безопасности дорожного движения. Украина остановилась только на первом уровне, а лишь повышение штрафов и ужесточение наказания за нарушение ПДД не даст эффекта.