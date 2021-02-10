В Україні хочуть скасувати обов'язкові листи порушникам ПДР

Заступник міністра внутрішніх справ ​​Антон Геращенко заявив, що в Україні можуть скасувати обов’язкові листи порушникам ПДР у разі вчасної сплати штрафу. У Верховній раді зареєстровано відповідний законопроект.

"Це дозволить скоротити витрати з державного бюджету і, у разі прийняття проекту закону, лист буде отримувати лише та особа, яка не сплатила свій штраф протягом 15 днів", - зазначив Геращенко. Крім того, найближчим часом у ВР зареєструють законопроект про притягнення представників дипломатичного корпусу до адміністративної відповідальності, якщо вони порушуватимуть Правила дорожнього руху в Україні.

Нагадаємо, раніше Геращенко заявив, що число камер для фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху на дорогах України виросте до 1,5 тисячі.

У матеріалі РБК-Україна "Кнут без пряника. Як Рада хоче посилити покарання за порушення ПДР" зазначено, що у світі застосовується трирівнева схема безпеки дорожнього руху. Україна зупинилася тільки на першому рівні, а лише підвищення штрафів і посилення покарання за порушення правил дорожнього руху не дасть ефекту.