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Фиксация нарушений ПДД: число камер на дорогах Украины увеличится до 1,5 тысячи

Новина українською → Украина, Среда 10 февраля 2021 16:11
Фиксация нарушений ПДД: число камер на дорогах Украины увеличится до 1,5 тысячи Фото: Антон Геращенко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Число камер для фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах Украины вырастет до 1,5 тысячи. Развитие такой системы фиксации планируется по трем направлениям.

Об этом в ходе брифинга заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает пресс-служба МВД.

В частности, речь идет о таких направлениях:

  • установление еще большего количества камер,
  • установление камер на машинах типа "Фантом",
  • использование патрульными системы TryCam.

"Планируется, что количество таких камер на дорогах Украины вырастет до 1,5 тысячи. Второй этап этой программы - установление камер на машинах типа "Фантом". Сейчас на наших дорогах работает 4 таких машины, которые работают в тестовом режиме", - отметил замглавы МВД.

За 2021-2023 годы планируется увеличить количество таких машин до 100.

Как писало РБК-Украина в материале "Кнут без пряника. Как Рада хочет ужесточить наказание за нарушение ПДД", в мире применяется трехуровневая схема безопасности дорожного движения. Украина остановилась только на первом уровне, а лишь повышение штрафов и ужесточение наказания за нарушение ПДД не даст эффекта.

Напомним, в Координационном совете Общенационального форума безопасности дорожного движения считают необходимым на законодательном уровне урегулировать вопрос использования радаров TruCam при выявлении нарушений ПДД. В полиции же использование ручных радаров считают законным.

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