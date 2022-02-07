В Украине хотели похитить миллионы кубов газа: фигурантам сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала попытку хищения более 40 млн кубометров газа из государственных хранилищ. Двум фигурантам уголовного дела сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ .

По данным следствия, в феврале 2020 года два представителя коммерческой структуры попытались похитить из государственных хранилищ более 40 млн кубических метров газа. Голубое топливо находилось на хранении Министерства финансов Украины.

Для похищения подозреваемые подделали документы, которые якобы подписал бывший заместитель Минфина и передали их в компанию "Укртрансгаз". С их помощью фигуранты должны были получить право распоряжаться десятками миллионов кубометров газа из государственных хранилищ.

Общий ущерб государственному бюджету мог составить более 250 млн гривен. Фигурантам уголовного дела сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.