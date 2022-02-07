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В Україні хотіли викрасти мільйони кубів газу: фігурантам повідомили про підозру

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Київ, Понеділок 07 лютого 2022 18:42
В Україні хотіли викрасти мільйони кубів газу: фігурантам повідомили про підозру Фото: в Україні припинили спробу розкрадання десятків мільйонів кубів газу (t.me/SBUkr)
Автор: Дмитро Андрєєв

Служба безпеки України (СБУ) заблокувала спробу розкрадання понад 40 млн кубометрів газу з державних сховищ. Двом фігурантам кримінальної справи повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, в лютому 2020 року два представники комерційної структури спробували викрасти з державних сховищ понад 40 млн кубічних метрів газу. Блакитне паливо знаходилося на зберіганні Міністерства фінансів України.

Для викрадення підозрювані підробили документи, які нібито підписав колишній заступник Мінфіну і передали їх в компанію "Укртрансгаз". З їх допомогою фігуранти повинні були отримати право розпоряджатися десятками мільйонів кубометрів газу з державних сховищ.

Загальний збиток державному бюджету міг скласти понад 250 млн гривень. Фігурантам кримінальної справи повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, в кінці січня СБУ викрила підприємців, які викрадали державні кошти, виділені на реконструкцію об'єкта критичної інфраструктури.

Зазначимо, раніше в Кіровоградській області правоохоронці викрили злочинну групу на розкраданні державних коштів.

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