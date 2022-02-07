В Україні хотіли викрасти мільйони кубів газу: фігурантам повідомили про підозру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ .

За даними слідства, в лютому 2020 року два представники комерційної структури спробували викрасти з державних сховищ понад 40 млн кубічних метрів газу. Блакитне паливо знаходилося на зберіганні Міністерства фінансів України.

Для викрадення підозрювані підробили документи, які нібито підписав колишній заступник Мінфіну і передали їх в компанію "Укртрансгаз". З їх допомогою фігуранти повинні були отримати право розпоряджатися десятками мільйонів кубометрів газу з державних сховищ.

Загальний збиток державному бюджету міг скласти понад 250 млн гривень. Фігурантам кримінальної справи повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.