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Украли более 1 млн гривен на проведении дорожных работ: полиция разоблачила злоумышленников

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Украина, Среда 19 января 2022 17:29
Украли более 1 млн гривен на проведении дорожных работ: полиция разоблачила злоумышленников Фото: чиновники крали деньги на ремонт дорог (ssu.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

В Кировоградской области правоохранители разоблачили злоумышленников на хищении государственных средств. Они наживались на дорожно-ремонтных работах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным следствия, в течение сентября-декабря 2019 года шесть человек из числа руководства предприятием по дорожно-строительным работам и его работники украли более 1 млн гривен.

Так, злоумышленники создали видимость выполнения договора подряда по текущему ремонту дороги местного значения. Однако работа была выполнена не в соответствии с документацией.

Правоохранители сообщили о подозрении 6 участникам организованной преступной группы. Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ ликвидировала схему, которая представляла угрозу оборонному потенциалу Украины. Мошенники закупали некачественное оборудование для изготовления комплектующих к украинской бронетанковой технике.

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