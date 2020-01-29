В Украине с начала эпидсезона от гриппа умерли 13 человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Большинство летальных случаев было зарегистрировано среди лиц, у которых были хронические заболевания

Врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья Украины Оксана Кошалко заявила, что в Украине от гриппа и ОРВИ умерли 13 человек. Об этом она сообщила во время брифинга, передает РБК-Украина.

По ее словам, большинство летальных случаев было зарегистрировано среди лиц, у которых были хронические заболевания.

"У нас зарегистрировано, по состоянию на сегодня, 13 лабораторно подтвержденных летальных случаев, в том числе 1 ребенок в возрасте до 4 лет. Большинство летальных случаев зарегистрировано среди лиц, имевших хронические заболевания, что является осложняющим фактором при течении заболевания. Также они все не были вакцинированы", - заявила врач.

Прес-брифінг: “Про епідситуацію щодо грипу та ГРВІ" Пресбрифінг Центру громадського здоров'я та МОЗ України щодо епідситуації з грипу, ГРВІ та з поширення коронавірусу у світі. Спікери: Дмитро Коваль - заступник міністра охорони здоров'я України; Оксана Кошалко - лікар-епідеміолог Центру громадського здоров'я України. Опубліковано Центр громадського здоров’я України Середа, 29 січня 2020 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина перешла эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ на 1,4%. При этом Оксана Кошалко добавила, что в целом по Украине есть часть регионов, которые находятся еще на предэпидемическом уровнях.

Кроме того, в Днепре от осложнений в результате заболевания на грипп умер двухлетний ребенок. По данным областного лабораторного центра, причиной смерти ребенка стал вирус гриппа А.