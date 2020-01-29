В Україні з початку епідсезону від грипу померли 13 людей

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Більшість летальних випадків було зареєстровано серед осіб, у яких були хронічні захворювання

Лікар-епідеміолог Центру громадського здоров'я України Оксана Кошалко заявила, що в Україні від грипу та ГРВІ померли 13 людей. Про це вона повідомила під час брифінгу, передає РБК-Україна.

За її словами, більшість летальних випадків було зареєстровано серед осіб, у яких були хронічні захворювання.

"У нас зареєстровано, станом на сьогодні, 13 лабораторно підтверджених летальних випадків, в тому числі 1 дитина у віці до 4 років. Більшість летальних випадків зареєстровано серед осіб, що мали хронічні захворювання, що є ускладнює фактором при перебігу захворювання. Також вони не були вакциновані", - заявила лікар.

Прес-брифінг: “Про епідситуацію щодо грипу та ГРВІ" Пресбрифінг Центру громадського здоров'я та МОЗ України щодо епідситуації з грипу, ГРВІ та з поширення коронавірусу у світі. Спікери: Дмитро Коваль - заступник міністра охорони здоров'я України; Оксана Кошалко - лікар-епідеміолог Центру громадського здоров'я України. Опубліковано Центр громадського здоров'я України Середа, 29 січня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна перейшла епідеміологічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ на 1,4%. При цьому Оксана Кошалко додала, що в цілому по Україні є частина регіонів, які знаходяться ще на передепідемічних рівнях.

Крім того, у Дніпрі від ускладнень внаслідок захворювання на грип померла дворічна дитина. За даними обласного лабораторного центру, причиною смерті дитини став вірус грипу А.