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В Днепре от гриппа умер двухлетний ребенок

Новости » Происшествия     24.01.2020 - 13:19
В Днепре от гриппа умер двухлетний ребенок
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Причиной смерти ребенка стал вирус гриппа А

В Днепре от осложнений в результате заболевания на грипп умер двухлетний ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "9 канал".

По данным областного лабораторного центра, причиной смерти ребенка стал вирус гриппа А. Это стал первый случай смерти от гриппа в Днепропетровской области с начала эпидсезона.

"У нас зарегистрирован первый летальный случай. В городе Днепр умер мальчик 2,5 лет. В настоящее время лабораторно подтверждено, что причиной стал вирус гриппа А. Ребенок заболел 20 января. У него был установлен диагноз "грипп молниеносной тяжелой формы", - сообщила заведующая отделом организации эпидемиологических исследований лабораторного центра Елена Кузьменко.

По ее словам, за последнюю неделю в Днепропетровской области увеличилась заболеваемость на грипп на 55%. Всего по области зарегистрировано 13,8 тысяч случаев. На данный момент в реанимации находятся четверо детей.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в период с 13 по 19 января гриппом в Украине заболели более 142 тысячи человек, из них более 60% - дети. При этом в большинстве регионов Украины активность гриппа и ОРВИ была на неэпидемических уровнях.

Также сообщалось, что с начала эпидемического сезона по состоянию на 22 января 2020 года 11 человек умерли от осложнений гриппа в Украине. Всего гриппом переболело 6,2% населения Украины.

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