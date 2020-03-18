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В Украине с начала эпидсезона от гриппа умерли почти 70 человек, - Минздрав

Новости » Общество     18.03.2020 - 21:57
В Украине с начала эпидсезона от гриппа умерли почти 70 человек, - Минздрав
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За последнюю неделю жертвами гриппа стали 3 человека

За последнюю неделю в Украине зафиксированы 3 случая смерти в результате заболевания гриппом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

По данным Минздрав, с начала эпидемического сезона в Украине было зафиксировано 66 летальных случаев в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР. Ни один умерший не был привит против гриппа.

"На протяжении отчетной недели против гриппа вакцинированы 105 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 936 человек", - добавили в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в период с 2 по 8 марта были зафиксированы 9 смертей от осложнений гриппа. Общее количество летальных случаев в результате гриппа в Украине составляло 63.

Также РБК-Украина писало, что в Запорожской области вследствие заболевания гриппом умер 6-летний мальчик из Мелитополя. Родители ребенка обратились к врачам с жалобами на повышение температуры, небольшой насморк и боль в горле. Через несколько дней состояние больного ухудшилось, что привело к смерти.

Кроме того, врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья Украины Оксана Кошалко заявляла, что Украина превысила эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидпорог заболеваемости гриппом превышен на 1,4%.

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