В Запорожской области от гриппа умер 6-летний ребенок

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Медиками зарегистрирован летальный случай от гриппа у ребенка

В городе Мелитополе Запорожской области от гриппа умер 6-летний мальчик. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного учреждения "Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения".

Как сообщается, 6 марта, родители шестилетнего мальчика обратились за медицинской помощью к семейному врачу с жалобами на повышение температуры до 38,8 градусов, незначительный насморк и боль в горле, где был установлен диагноз - назофарингит.

Через несколько дней, 9 марта, состояние стремительно ухудшилось, а температура тела упала до 34 градусов, после чего ребенка госпитализировали в реанимационное отделение в тяжелом состоянии с симптомами острой легочно-сердцевой недостаточности, где он умер.

При исследовании секционного материала методом ПЦР обнаружена РНК гриппа А. Патологоанатомический диагноз - острая легочно-сердцевая недостаточность, вирусно-бактериальная пневмония. Также сообщается, что мальчик не был привит против гриппа.

Напомним, врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья України Оксана Кошалко заявила, что в Украине от гриппа и ОРВИ умерли 13 человек.