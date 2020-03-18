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В Україні з початку епідсезону від грипу померли майже 70 осіб, - МОЗ

Новини » Суспільство     18.03.2020 - 21:57
В Україні з початку епідсезону від грипу померли майже 70 осіб, - МОЗ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За останній тиждень жертвами грипу стали 3 людини

За останній тиждень в Україні зафіксовано 3 випадки смерті внаслідок захворюванням грипом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ).

За даними МОЗ, з початку епідемічного сезону в Україні було зафіксовано 66 летальних випадків внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР. Жоден померлий не був щеплений проти грипу.

"Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 105 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 237 936 осіб", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні у період з 2 по 8 березня було зафіксовано 9 смертей від ускладнень грипу. Загальна кількість летальних випадків внаслідок грипу в Україні становила 63.

Також РБК-Україна писало, що у Запорізькій області внаслідок захворювання грипом помер 6-річний хлопчик з Мелітополя. Батьки дитини звернулися до лікарів зі скаргами на підвищення температури, незначний нежить та біль у горлі. Через декілька днів стан хворого погіршився, що призвело до смерті.

Крім того, лікар-епідеміолог Центру громадського здоров'я України Оксана Кошалко заявляла, що Україна перевищила епідеміологічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ. Епідпоріг захворюваності на грип перевищено на 1,4%.

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