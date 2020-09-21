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В Украине за год вдвое увеличилось количество случаев домашнего насилия

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за первые шесть месяцев 2020 года правоохранители получили почти в два раза больше сообщений о домашнем насилии, чем это было в прошлом году. При этом президент Владимир Зеленский считает, что домашнее насилие является проблемой номер два в Украине после коронавируса.

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Об этом он заявил в ходе встречи с представителями общественных и международных организаций.

"В условиях пандемии COVID-19 проблемой номер два после самого вируса стало увеличение домашнего насилия. Как пример, только за первые полгода полиция получила почти в два раза больше обращений относительно домашнего насилия, чем в прошлом полугодии", - сообщил Зеленский.

Напомним, сегодня Зеленский подписал указ о предотвращении гендерно обусловленного насилия.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине за нынешнее полугодие правоохранители зафиксировали более 101 тысячи сообщений о домашнем насилии. При этом количество домашнего насилия не связывали с карантином.

Также сообщалось, что за полгода полиция открыла около 900 дел по факту домашнего насилия.

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Новости Украины Владимир Зеленскийдомашнее насилие