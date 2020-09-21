В Україні за рік удвічі зросла кількість випадків домашнього насильства

В Україні за перші шість місяців 2020 року правоохоронці отримали майже в два рази більше повідомлень про домашнє насильство, ніж це було минулого року. При цьому президент Володимир Зеленський вважає, що домашнє насильство є проблемою номер два в Україні після коронавіруса.

Про це він заявив в ході зустрічі з представниками громадських і міжнародних.

"В умовах пандемії COVID-19 проблемою номер два після самого вірусу стало збільшення домашнього насильства. Як приклад, тільки за перші півроку поліція отримала майже в два рази більше звернень щодо домашнього насильства, ніж у минулому півріччі", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський підписав указ про запобігання гендерно зумовленого насильства.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні за нинішнє півріччя правоохоронці зафіксували більше 101 тисячі повідомлень про домашнє насильство. При цьому кількість домашнього насильства не пов'язували з карантином.

Також повідомлялося, що за півроку поліція відкрила близько 900 справ за фактом домашнього насильства.