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В Україні фіксують зростання динаміки зараження COVID-19

Новини » Коронавірус     14.05.2020 - 08:56
В Україні фіксують зростання динаміки зараження COVID-19
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

За добу в Україні заразились 422 людей

В Україні зросла кількість заражених коронавірусом до 16 847 людей, за добу зафіксували ще 422 випадків COVID-19. Такі дані наводить карта РНБО щодо поширення коронавірусу в країні.

Зазначимо, що кількість нових випадків зросла на 20 заражених, порівняно з попередніми даними.

В Україні фіксують зростання динаміки зараження COVID-19

Згідно з даними РНБО, найбільше заражених в Чернівецькій, Івано-Франківській, Київській та Рівненській областях. Також значна кількість інфікованих в Києві.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я України вивчає можливість купатися в проточній воді, морі, озерах і басейнах після пом'якшення карантину.

Також прем'єр Денис Шмигаль заявив, що другий етап пом'якшення карантину в Україні може початися 22 травня.

Раніше були названі умови відкриття літніх майданчиків кафе і ресторанів у Києві.

Нагадаємо, станом на 14 травня коронавірус в світі діагностували у 4 429 744 осіб, з них - 298 174 особи померли. У США зафіксовано найбільшу кількість смертей від COVID-19 - 85 197, а також випадків зараження. Ще 310 259 осіб там одужали.

Теги Новини України Коронавірус
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