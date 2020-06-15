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В Украине на этой неделе могут расширить перечень лиц, подающих декларации

Новости » Политика     15.06.2020 - 12:47
В Украине на этой неделе могут расширить перечень лиц, подающих декларации
Фото: Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рада может принять соответствующий закон во втором чтении

В Украине на этой неделе могут расширить перечень лиц, которые должны подавать декларации. Верховная рада может принять соответствующий закон во втором чтении.

Об этом заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук в ходе заседания согласительного совета, передает РБК-Украина.

"На этой неделе запланировано в зале рассмотрение законопроекта о расширении субъектов декларирования. Мы давно говорили, что такие субъекты как руководители госкомпаний также должны подпадать под декларирование. Думаю, что оно будет поддержано в зале ВР", - сказал он.

Кроме того, нардепы могут рассмотреть перезапуск системы интеллектуальной собственности в Украине.

"Еще один важный законопроект касается вопроса перезапуска системы интеллектуальной собственности в Украине. Хочу подчеркнуть, что этот законопроект был единогласно поддержан на комитете по экономической политике. Я тоже попрошу поддержки его в зале", - заявил Стефанчук.

Напомним, Рада приняла за основу закон об изменениях в декларировании, который несет в себе риск, что избегать декларирования имущества могут чиновники, если оно записано на несовершеннолетних не проживающих с декларантом детей.

Как писало РБК-Украина, пятый президент Украины является самым богатым народным депутатом парламента: он задекларировал денежных активов на общую сумму 1,8 млрд гривен.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Декларации о доходахВерховная РадаРуслан Стефанчук
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