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Назван самый богатый депутат Рады

Новости » Политика     05.06.2020 - 08:20
Назван самый богатый депутат Рады
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

За прошлый год Порошенко заработал 773 млн гривен

Пятый президент Украины является самым богатым народным депутатом парламента. Он задекларировал денежных активов на общую сумму 1,8 млрд гривен.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Миллиарды гривен и тысяча машин: что показали депутаты и министры в декларациях".

Вместе с тем, согласно декларации нардепа, за прошлый год он заработал 773 млн гривен. В эту сумму вошла коменсація от британской госкорпорации ВВС в размере 6,2 млн гривен.

Представитель группы "Доверие" Максим Ефимов также задекларировал значительную сумму, 756 млн гривен. Также в пятерке лидеров по средствам депутаты "Оппозиционной платформы - За життя" Григорий Суркис (516 млн гривен) и Тарас Козак (244 млн гривен).

Добавим, декларация о доходах и имуществе государственных должностных лиц - это ежегодная декларация, которая подается государственными служащими и публичными должностными лицами в рамках законодательства о гражданской службе и закона о противодействии коррупции.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Анатолий Драбовський с опозданием подал декларацию о доходах, ему грозит штраф до 1 700 гривен.

Отметим, что министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина рассказал, как может пройти всеобщее декларирование и что предложат украинцам.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины нардепПорошенко Петрдекларация
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