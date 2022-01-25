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В Украине еще одна АЭС отключила энергоблок: в чем причина

Автор: Анастасия Рокитна

На Запорожской АЭС отключили от сети четвертый энергоблок. Это запланированное отключение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу АЭС.

По плану работы продлятся до 07:00 27 января, после чего энергоблок будет подключен к энергосистеме.

"Согласно поданной заявке 25 января 2022 года планируется отключение от энергосети энергоблока №4 Запорожской АЭС для устранения газовой неплотности турбогенератора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в работе находятся 6 энергоблоков Запорожской АЭС.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне - 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.

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