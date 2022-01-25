Хмельницкая АЭС отключила первый энергоблок: что произошло

Хмельницкая АЭС отключила первый энергоблок. Официально сообщают, что из-за срабатывания защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу АЭС .

Как отмечается, нарушений границ и условий безопасной эксплуатации не произошло.

"25 января 2022 года в 04:22 произошло отключение энергоблока №1 Хмельницкой АЭС от сети по факту срабатывания дифференциальной защиты блочного трансформатора с последующей работой защиты реакторной установки", - говорится в сообщении.

Радиационные изменения, последствия для безопасности АЭС, персонала, окружающей природной среды отсутствуют.

Создана комиссия по расследованию причин этого происшествия.

Предварительная оценка этого события по шкале INES-уровень "0", то есть происшествие является несущественным для безопасности.