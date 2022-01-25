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Украина начала аварийный импорт электроэнергии из Беларуси

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Украина, Вторник 25 января 2022 12:39
Украина начала аварийный импорт электроэнергии из Беларуси Фото: Беларусь поставляет электроэнергию в Украину по аварийному каналу  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Беларусь начала аварийные поставки в электроэнергии в Украину. Поставки будут идти в течение дня 25 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства энергетики Беларуси в Telegram.

"Предоставление электрической мощности осуществляется по запросу украинской стороны 25 января с 11.00 до 18.00 в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи", - говорится в сообщении.

По данным белорусской стороны, максимальная мощность составит 150 МВт.

Напомним, 25 января из-за действия автоматики от энергосистемы отключен 1-й энергоблок Хмельницкой АЭС. Также из-за разгерметизации трубопровода ожидается остановка энергоблока №4 Запорожской АЭС.

Напомним, по данным опроса КМИС, мнения украинцев относительно покупки электроэнергии в Беларуси разделились. С одной стороны, 32,4% респондентов считают, что это необходимо, чтобы избежать отключений. С другой стороны, 33,5% считают это опасным, поскольку Беларусь и Россия создают совместное Союзное государство, а еще 9,8% считают это недопустимым, учитывая то, что это является поддержкой режима Александра Лукашенко. При этом, четверть респондентов (24,3%) не смогли определиться со своим мнением.

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