В Україні ще одна АЕС відключила енергоблок: у чому причина

На Запорізькій АЕС відключили від мережі четвертий енергоблок. Це заплановане відключення.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу АЕС.
За планом роботи триватимуть до 07:00 27 січня, після чого енергоблок буде підключено до енергосистеми.
"Згідно поданої заявки 25 січня 2022 року планується відключення від енергосистеми енергоблока №4 Запорізької АЕС для усунення газової нещільності турбогенератора", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в даний час в роботі знаходяться 6 енергоблоків Запорізької АЕС.
Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.
Хмельницька АЕС відключила перший енергоблок через спрацювання захисту. Радіаційні зміни, наслідки для безпеки АЕС, персоналу, навколишнього природного середовища відсутні. Створено комісію з розслідування причин цієї події.
Міністерство енергетики Білорусі повідомило, що країна почала аварійні поставки електроенергії в Україну. За даними білоруської сторони, максимальна потужність складе 150 МВт.