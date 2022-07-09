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В Україні арештували російське та білоруське майно на 80 млн гривень

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Україна, Субота 09 липня 2022 19:23
В Україні арештували російське та білоруське майно на 80 млн гривень в Україні арештували ще понад 100 російських та білоруських вагонів (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: РБК-Україна

Оперативники Національної поліції виявили 111 вагонів, які належать російським та білоруським підприємствам. На них судом був накладений арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Національної поліції України.

Правоохоронці виявили вагони під час розслідування кримінального провадження за фактами злочинної діяльності цивільних осіб із фінансування дій, направлених на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

"У ході досудового розслідування поліцейські виявили активи російських та білоруських підприємств. Зокрема йдеться про 111 залізничних вагонів. Їхня ринкова вартість сягає близько 80 млн гривень", - сказано в повідомлені.

Нагадаємо, на подібний крок наважилась і Фінляндія. В країні конфіскували понад 800 вагонів через санкції ЄС.

Крім того, раніше українські правоохоронці арештовували майно підприємств Росії та Білорусі на суму більше 300 млн гривень.

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