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Финляндия конфисковала почти тысячу российских грузовых вагонов: в чем причина

Новина українською →
Финляндия, Вторник 05 июля 2022 19:51
Финляндия конфисковала почти тысячу российских грузовых вагонов: в чем причина Фото: Финляндия конфисковала почти тысячу российских грузовых вагонов (wikimedia org)
Автор: Елизавета Драбкина

Финляндия конфисковала 865 грузовых вагонов, принадлежащих российским компаниям, из-за санкций Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Финский государственный железнодорожный оператор VR сократил железнодорожное сообщение с Россией после того, как в апреле ЕС наложил санкции на поставки российского угля. Тогда 865 российских железнодорожных вагонов были арестованы судебными приставами.

Орган судебных приставов Финляндии заморозил активы нескольких десятков российских и белорусских физических и юридических лиц, включая транспортные компании, на сумму не менее 82 миллионов евро, чтобы выполнить санкции ЕС.

Пресс-секретарь VR Тайна Куйтунен подтвердила, что в настоящее время в Финляндии находится около 800 единиц санкционных (грузовых) вагонов, и компания пытается как можно быстрее вернуть неизъятые в Россию.

Отмечается, что изъятые вагоны принадлежат компаниям, которые непосредственно пострадали от санкций ЕС или акционеры которых отказались от контроля, поскольку они попали под санкции после того, как Россия ввела свои войска в Украину в конце февраля.

Напомним, на российско-финской границе внезапно опустела военная база РФ в деревне Алакуртти. Военную технику могли перебросить в Украину.

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