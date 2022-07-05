Финляндия конфисковала почти тысячу российских грузовых вагонов: в чем причина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Финский государственный железнодорожный оператор VR сократил железнодорожное сообщение с Россией после того, как в апреле ЕС наложил санкции на поставки российского угля. Тогда 865 российских железнодорожных вагонов были арестованы судебными приставами.

Орган судебных приставов Финляндии заморозил активы нескольких десятков российских и белорусских физических и юридических лиц, включая транспортные компании, на сумму не менее 82 миллионов евро, чтобы выполнить санкции ЕС.

Пресс-секретарь VR Тайна Куйтунен подтвердила, что в настоящее время в Финляндии находится около 800 единиц санкционных (грузовых) вагонов, и компания пытается как можно быстрее вернуть неизъятые в Россию.

Отмечается, что изъятые вагоны принадлежат компаниям, которые непосредственно пострадали от санкций ЕС или акционеры которых отказались от контроля, поскольку они попали под санкции после того, как Россия ввела свои войска в Украину в конце февраля.