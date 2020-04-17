В Украине на COVID-19 будут тестировать медиков

В Украине планируют проводить тестирование на коронавирус всем сотрудникам медицинских учреждений, работающих с больными COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, тестирования будут проводить раз в пять дней в связи с увеличением количества заболеваний среди медиков.

"В связи с существенным увеличением количества заболевших медицинских работников пока мы рассматриваем возможность проведения тестирований один раз в пять дней всех медицинских работников, работающих с COVID-19", - заявил Степанов.

Напомним, за прошлые сутки в Украине среди медработников подтвердили еще 91 заболевание коронавирусом.

Отметим, В Украине за прошлые сутки зафиксировали 501 новое заболевание коронавирусом, что является новым антирекордом. По данным Центра гражданского здоровья, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 246 пациентов выздоровели.

Также сообщалось, что за прошлые сутки зафиксировали 9 летальных случаев от коронавируса. Всего в стране с начала эпидемии умерли 125 человек.