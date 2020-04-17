В Україні на COVID-19 тестуватимуть медиків

В Україні планують проводити тестування на коронавірус всім співробітникам медичних установ, які працюють з хворими COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, тестування будуть проводити раз на п'ять днів у зв'язку із збільшенням кількості захворювань серед медиків.

"У зв'язку з суттєвим збільшенням кількості хворих медичних працівників поки ми розглядаємо можливість проведення тестувань один раз в п'ять днів всіх медичних працівників, що працюють з COVID-19", - заявив Степанов.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні серед медпрацівників підтвердили ще 91 захворювання коронавірусом.

Відзначимо, В Україні за минулу добу зафіксували 501 нове захворювання коронавірусом, що є новим антирекордом. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 246 пацієнтів одужали.

Також повідомлялося, що за минулу добу зафіксували 9 летальних випадків від коронавіруса. Всього в країні з початку епідемії померло 125 чоловік.