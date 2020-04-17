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В Украине коронавирусом заболели еще больше 90 медиков

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 09:47
В Украине коронавирусом заболели еще больше 90 медиков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также коронавирусом заболел 31 ребенок

В Украине за минувшие сутки коронавирусом заболел еще 91 медицинский работник. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Также за сутки было подтверждено заражение COVID-19 у 31 ребенка. Всего за сутки в стране выявили 501 новое заболевание, что является новым антирекордом.

"За последние сутки ПЦР подтверждена тестами 501 лицо заболев на корона вирус. Из них 31 ребенок и 91 медицинский работник. Госпитализировано 156 человек, из них 11 детей и 12 медицинских работников. Выздоровел за сутки 60 человек. Из них 3 детей, и 19 медицинских работников", - сообщил Степанов.

Напомним, за 15 апреля коронавирус выявили у 100 медработников, а также 29 детей.

Ранее РБК-Украина писало, что за прошлые сутки зафиксировали 9 летальных случаев от коронавируса. Всего в стране с начала эпидемии умерли 125 человек.

Также сообщалось, что как минимум 3 церкви и Киево-Печерская лавра стали очагами вспышек коронавируса в Украине. На территории Киево-Печерской лавры зафиксировано почти 100 случаев заражения коронавирусом. Среди больных и настоятель монастыря.

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Новости Украины медикиМаксим СтепановКоронавирус
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