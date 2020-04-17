Новый антирекорд: Минздрав зафиксировал 500 новых случаев заражения коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки в Украине заразились 501 человек

По состоянию на утро 17 апреля в Украине число зараженных коронавирусом COVID-19 выросло до 4662. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным Центра гражданского здоровья, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 501 новый случай.

Это самое большое количество новых случаев заражения коронавирусом за все время. Вчера сообщалось о 397 зараженных, что на 104 случая меньше, чем сегодня.

Напомним, в Ровенской области 16 апреля лабораторно подтвердили 23 новых случая заболевания коронавирусом, при этом за сутки от инфекции умер один человек.

Также в Одесской области подтвердили 20 новых случаев коронавируса. Двое больных были выявлены непосредственно в Одессе.

Как сообщалось, минимум 3 церкви и Киево-Печерская лавра стали очагами вспышек коронавируса в Украине. На территории Киево-Печерской лавры зафиксировано почти 100 случаев заражения коронавирусом. Среди больных и настоятель монастыря.