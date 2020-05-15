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В Україні кількість заражених коронавірусом перевищила 17 тисяч: карта

Новини » Коронавірус     15.05.2020 - 09:37
В Україні кількість заражених коронавірусом перевищила 17 тисяч: карта
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Усього в Україні досліджено понад 211 тис. зразків методом ПЛР

В Україні зареєстровано 17 330 випадків інфікування коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я України.

Усього в Україні досліджено 211 614 зразків методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька обл. - 674 (364 одужали);
  • Волинська обл. - 582 (142 одужали);
  • Дніпропетровська обл. - 791 (91 одужав);
  • Донецька обл. - 121 (34 одужали);
  • Житомирська обл. - 538 (123 одужали);
  • Закарпатська обл. - 816 (128 одужали);
  • Запорізька обл. - 356 (160 одужали);
  • Івано-Франківська обл. - 1188 (445 одужали);
  • м. Київ - 2068 (200 одужали);
  • Київська обл. - 1094 (188 одужали);
  • Кіровоградська обл. - 437 (300 одужали);
  • Луганська обл. - 42 (17 одужали);
  • Львівська обл. - 942 (180 одужали);
  • Миколаївська обл. - 228 (78 одужали);
  • Одеська обл. - 712 (43 одужали);
  • Полтавська обл. - 257 (163 одужали);
  • Рівненська обл. - 1074 (293 одужали);
  • Сумська обл. - 158 (85 одужали);
  • Тернопільська обл. - 1060 (482 одужали);
  • Харківська обл. - 757 (94 одужали);
  • Херсонська обл. - 167 (101 одужав);
  • Хмельницька обл. - 222 (55 одужали);
  • Черкаська обл. - 350 (177 одужали);
  • Чернівецька обл. - 2600 (511 одужали);
  • Чернігівська обл. - 96 (19 одужали).

В Україні кількість заражених коронавірусом перевищила 17 тисяч: карта

Як повідомляється, на амбулаторному лікуванні перебуває 11 842 пацієнти, з них 1004 дитини та 2797 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5488 осіб, з них 216 дітей та 623 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 225 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу померли 20 пацієнтів з коронавірусом COVID-19.

Разом з тим, станом на ранок 15 травня в Україні за добу фіксують 483 випадки зараження COVID-19. Зазначимо, що після 12 травня, коли було виявлено 375 заражених за добу, почали фіксувати ріст нових випадків COVID-19. Зокрема, 13 травня було 402 випадки, 14 травня - 422.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України УкраїнаобластиКоронавірус
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