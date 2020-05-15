Uber вводит масочный режим для всех водителей и пассажиров

Иллюстративное фото (flickr.com/Pensa Brasil)

Такое правило вступит в силу с понедельника, 18 мая

Для предотвращения распространения коронавируса компания Uber вводит масочный режим для всех пассажиров и водителей со следующей недели. Об этом говорится в пресс-релизе Uber.

Как сообщается, во время оказания или получения услуг все водители и пассажиры будут обязаны использовать маски разных типов. Такое правило вступит в силу с понедельника, 18 мая, и продлится минимум до конца июня.

Как отмечается, в США, Канаде, Индии и в большинстве стран Европы и Латинской Америки водители не смогут подключиться к системе Uber без маски на лице.

Вместе с тем, компания Uber ограничит право перевозки пассажиров на переднем месте. Так, поездки с использованием UberX будут возможными только для трех пассажиров и только при условии размещения всех на заднем сидении.

Компания уже выделила 50 млн долларов на закупку защитного снаряжения для своих водителей и курьеров. По состоянию на эту неделю Uber уже заказал 23 млн масок для водителей и курьеров по всему миру.

Напомним, что Компания Uber Technologies Inc планирует сократить 3,7 тыс. своих сотрудников в связи с коронавирусом.

Автор: Андрей Козловский