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Летняя температура не поможет остановить коронавирус, - ученые

Новости » Коронавирус     19.04.2020 - 23:21
Летняя температура не поможет остановить коронавирус, - ученые
Иллюстративное фото (flickr.com mommy mundo)

Коронавирус может выжить при высоких температурах

Летняя температура не поможет остановить распространение коронавируса, ведь он может выжить при высоких температурах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как установили исследователи из французского университета Экс-Марсель, коронавирус SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания COVID-19, может выжить при температуре +60 градусов по Цельсию. Обычно такая температура используется для дезинфекции лабораторий.

Отмечается, что ученым удалось убить коронавирус лишь после того, как они продержали его в течение 15 минут при температуре +92 градуса по Цельсию.

При этом ученые считают, что более низкой температуры будет достаточно для того, чтобы убить образцы коронавируса в малом количестве. Более действенными для борьбы с коронавирусом являются химические дезинфекционные средства.

Напомним, ранее сообщалось, что в университетской клинике инфекционных заболеваний в Хорватии успешно вырастили коронавирус SARS-CoV-2 в лабораторных условиях. Вирус готовят к отправке в Германию, где с помощью него будут создавать вакцину от COVID-19.

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